Per Pioli incrocio pericoloso: sabato a Bologna c'è Miha

In campionato il Milan non perde due gare consecutive dal mese di novembre 2019. Undicesima e dodicesima giornata. Lazio a San Siro (1-2) e Juventus alla Stadium, Praticcamente 14 mesi fa. E poco importa se dopo l'Atalanta ora c'è l'Inter in Coppa Italia. Sono due sconfitte che fanno rumore, che hanno qualcosa in comune. Il nervosismo di Ibrahimovic la stanchezza mentale sua e di qualche altro suo compagno di squadra. Poi gli infortuni.

Sono sempre tanti, troppi. Non è certo un aiuto per Stefano Pioli che sabato sarà costretto a cambiare ancora formazione. Kjaer si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Niente Bologna nemmeno per Brahim Diaz che ha un problema ai flessori della coscia sinistra. Insomma, il Milan di campionato deve fare i conti con una serie di problemi che però non giustifica l'eccessivo nervosismo di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe pagare il suo eccessivo comportamento tenuto nei confronti con una pesante squalifica. Una possibilità che il Milan non si augura. Da parte sua lo svedese ha voluto precisare come non ci fosse nessun riferimento razzista in quello che è successo tra lui e Lukaku. Questioni di campo. Su questo nessun dubbio. Ma perché Ibra è così nervoso? Dopo le parole pronunciate post sconfitta contro l'Atalanta ora questo atteggiamento che ha danneggiato i suoi compagni. Zlatan ha chiesto scusa, l'ha fatto anche a Milanello ma ora serve ricominciare a marciare, ritrovare il migliore Theo Hernandez, il miglior Rebic.

Serve anche il ritorno di Calhanoglu e che il Milan a questo punto decida di dargli quello che vuole perché forse il turco è più importante di tanti altri giocatori dentro questa squadra. E ora c'è il Bologna, ancora senza di lui.

C'è l'ex Sinisa Mihajlovic che contro il Diavolo ci tiene a fare bene. Una gara che il Milan non può perdere. Una sfida che senza i tre punti potrebbe aprire una prima crisi. Nessun dramma. Non è ancora il caso di farlo. Ma tornare a Milano con un punto o addirittura sarebbe deleterio. E questo Pioli lo sa benissimo.

