Per molti, Michele Bravi, al Teatro Principe domenica con il suo tour sold out Piano B, è sempre quel bravo ragazzo.Nulla di male. In realtà, nonostante la giovane età (24 anni ancora da compiere), Bravi sa il fatto suo. Per dire: vincitore di X Factor edizione numero sette, ha in seguito dimostrato di sapere quali fossero le scelte migliori per la sua carriera, anche a costo di dire no a occasioni che sono un sogno per cantautore con i suoi anni. «Quando mi ha chiamato Fabio Fazio per Sanremo subito dopo X Factor mi sono detto: come faccio a presentarmi su quel palco? Avevo solo 18 anni e non mi sentivo ancora pronto». Mica cosa da poco. «Mi hanno detto che ci voleva del coraggio per negarmi quella possibilità». Scelta azzeccata, però. Perché quando ha deciso che per Sanremo era il momento giusto (2017), si è classificato quarto nei Big con Il diario degli errori. Da lì in poi, la certezza di avercela fatta. Anche con l'ultimo disco, intitolato Anime di carta. A maggio è uscito il singolo Nero Bali registrato con Elodie e Gué Pequeno. A ottobre il suo esordio letterario col romanzo Nella vita degli altri.(M.Lev.)riproduzione riservata ®