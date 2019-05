Per molti fan del punk tedesco anni Ottanta, sono quasi leggenda. Come dare loro torto: i Die Ärzte, domani all'Alcatraz, sono in pista sin dal 1982, conosciuti forse più per le loro provocazioni sul palco, in vero stile punk, che per la le loro canzoni. Amano infatti istigare il pubblico che, puntualmente, finiva per invadere il palco o creare il caos in sala. Per questo furono all'epoca anche una delle band più censurate in Germania. Poi, nel 1989, la decisione di sciogliersi, sino al 1993 quando, con un nuovo bassista, sono tornati sulle scene. Dagli esordi a oggi hanno inciso undici album, tenendo sempre fede al loro sound crudo e punk rock, aprendo concerti anche per i tour dei Kiss in Germania e in Giappone, dove contano parecchi fan. Nel 2013, dopo aver pubblicato l'anno prima l'ultimo loro disco di studio, intitolato Auch, hanno scelto di prendersi ancora una volta un momento sabbatico. In tour portano il meglio del loro repertorio. (M.Lev.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

