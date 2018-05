Per Milinkovic i bianconeri sfidano Psg e United

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - È corsa a tre per Milinkovic-Savic. In Inghilterra non hanno dubbi: per arrivare al fuoriclasse della Lazio, la Juventus dovrà vedersela soprattutto con lo United. Ma attenzione, perché in agguato c'è anche il Psg, che avrebbe intanto proposto un contratto quadriennale all'ormai ex capitano bianconero Buffon. E cioè fino ai Mondiali in Qatar del 2022, con SuperGigi nel ruolo di testimonial. Milinkovic-Savic sta dunque per scatenare un'asta internazionale, quelle a cui la Juve solitamente non partecipa.Il fatto che i Red Devils siano a caccia del fenomeno serbo da quasi 100 milioni di euro potrebbe voler dire il loro addio a Pogba, sul quale ci sono i riflettori di Psg e Juve, sempre loro. Anche qui, la concorrenza per i bianconeri è assai temibile, ma sognare il Polpo di nuovo a Torino non è vietato.Intanto, chiuso per Emre Can, con maxicommissione da 25-30 milioni al suo entourage, la Signora è a un passo da Perin. E Paratici ieri ha incontrato Morata a Milano. L'attaccante gradirebbe il tiroeno alla Juve: c'è da triovare l'intesa col Chelsea. Possibile operazione alla Cuadrado. (T.Orm.)