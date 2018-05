Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per loro, il Blue Note è diventato un luogo amico: sono di casa Tuck & Patti domani e venerdì sul palco del jazz club per raccontare in musica la propria parabola professionale (e sentimentale) lunga oltre 35 anni.Tuck Andress e Patti Cathcart, chitarra e voce da San Francisco, si esibiranno due giorni in doppio concerto ripercorrendo la propria avventura musicale partita nei locali della costa Ovest alla fine degli anni 70. E, dopo una lunga gavetta dal vivo, approdata al primo contratto discografico nel 1988 con il primo album Tears of Joy.Proprio con quel disco (in cui figurava una memorabile rilettura di Time After Time di Cyndy Lauper) Tuck & Patti seppero conquistare un pubblico variegato che, magicamente, si stringeva la mano all'incrocio tra jazz e pop: il gusto chitarristico e le armonie mai banali di Tuck e i colori gospel nella voce di Patti fecero centro.Tra i brani proposti al Blue Note dal duo statunitense, anche gli standard jazz tratti dall'ultimo album I Remember You. (F.Cos.)riproduzione riservata ®