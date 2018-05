PER LE DICHIRAZIONI CONTRO LA FEDERCALCIO

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Sono guai per Mino Raiola. La Figc non ci sta e apre un'inchiesta sul potente e famelico procuratore, negli ultimi tempi (ma anche prima, è la prassi) in guerra con tutti per la mancata convocazione di Balotelli in Nazionale e per il contratto di Donnarumma con il Milan. La Procura Federale gli ha notificato l'apertura di un'indagine per violazione del codice di giustizia sportiva. Giuseppe Pecoraro gli contesta la reazione, piuttosta furiosa del 20 marzo, per la mancata convocazione in Nazionale di Balotelli, uno dei suoi tanti assistiti nel panorama calcistico mondiale. In quell'occasione, Raiola aveva detto: «Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, molto debole, non ha idea di cosa fare. Dovremmo cercare prima un direttore sportivo, poi fare un piano tecnico, non cercare un tecnico e farci fare un piano». (L.Ucc.)