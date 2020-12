Per la prima volta nella storia della magistratura è una donna il nuovo di procuratore generale di Milano. Il ruolo - in passato ricoperto tra gli altri anche da Francesco Saverio Borrelli, padre del pool Mani Pulite - era vacante dallos corso febbraio, quando è andato in pensione Roberto Alfonzo. Ieri il plenum del Csm ha assegnato l'incarico a Francesca Nanni, 60 anni, origini liguri e attualmente pg a Cagliari. Nanni entra a far parte dello sparuto drappello di donne ai vertici della magistratura: procuratori generali, in Italia appena il 14%Resta però ancora lunga la strada per la parità di genere in magistratura. Benché i giudici siano in maggioranza donne, gli incarichi direttivi in 3 casi su 4 sono in mani maschili. E tra i procuratori generali le donne sono solo il 14%.

Nanni ha avuto la meglio sul suo diretto concorrente, l'ex consigliere del Csm Fabio Napoleone, già procuratore di Sondrio e ora sostituto pg a Milano. La sua nomina è passata con 14 voti a favore. In magistratura dal 1986, la nuova pg di Milano ha un carriera costellata di successi anche sul piano dell'emancipazione femminile: nel 2010 è stata la prima donna a diventare procuratore di Cuneo e otto anni dopo ancora la prima a essere nominata procuratore generale di Cagliari. È stata sempre pubblico ministero, sin dal suo primo incarico alla fine degli anni Ottanta alla procura di Sanremo.



