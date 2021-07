Per la polizia non ci sono dubbi: sono stati investiti volontariamente, per vendetta. E ora una ragazza di 19 anni lotta per sopravvivere nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, la sua amica di 17 anni ha diverse fratture, ma almeno è fuori pericolo, un 14enne se l'è cavata con ferite da codice giallo. Al volante dell'auto che li ha travolti, alle 3,30 del mattino in vale Venezia a Pavia, lungo il Naviglio, c'era un marocchino di 30 anni, completamente ubriaco: ha lanciato l'auto contro i tre che camminavano, li ha schiacciati contro un altro veicolo in sosta. Poi ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato da alcuni testimoni e consegnato alla polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, poco prima il marocchino aveva tentato di entrare in un locale notturno sul Naviglio, ma la security lo aveva allontanato in quanto visibilmente ubriaco. Ma davanti al locale è nato un violento alterco con i tre giovani. A quel punto il 30enne è salito in auto e l'ha lanciata contro il gruppetto che si stava allontanando per tornare a casa.

I tre feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al San Matteo. Il marocchino, positivo all'alcoltest, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini proseguono per chiarirne meglio la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA