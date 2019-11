«Per la Juve ho giocato infortunato»

Timothy Ormezzano

TORINO - La versione di Cristiano Ronaldo conferma quella di Sarri. E riporta il sereno alla Continassa dopo la chiacchieratissima fuga dalla panchina e poi dallo Stadium nel secondo tempo di Milan-Juve. «Non mi piace essere sostituito, ma non c'era polemica nel mio gesto dopo il cambio. Nelle ultime tre settimane sono stato limitato fisicamente, ho provato ad aiutare la Juve giocando da infortunato. Non ero al cento per cento nemmeno con il Portogallo». Così parlò CR7, che ha risposto prima sul campo (4 gol in 2 partite con la sua Nazionale) e poi davanti ai microfoni alle voci che lo volevano in crisi. Il caso è chiuso.

Resta aperto il mistero di un giocatore che soltano pochi giorni fa assicurava: «Sto molto bene». E che in questa stagione con il Portogallo ha segnato 11 gol in 6 partite, l'ultimo ieri contro il non irresistibile nel 2-0 in Lussemburgo (e lusitani qualificati), e appena 6 reti in 14 uscite con la Juventus.

A Torino attendono CR7 domani. Ieri intanto è rientrato alla base l'ammaccato Pjanic che, in seguito al fastidio accusato contro l'Italia, oggi non giocherà Liechtenstein-Bosnia. C'era una certa ansia, visto che a centrocampo la Juve deve già fare a meno dell'infortunato Matuidi. Ma gli esami svolti al J Medical hanno escluso lesioni muscolari: Pjanic, alle prese con un affaticamento, potrebbe addirittura figurare tra i convocati per la ripresa in programma sabato (ore 15) in casa dell'Atalanta.

Quasi impossibile invece il recupero di Alex Sandro, bloccato da un problema muscolare alla coscia destra patito durante Brasile-Argentina. Bloccato in tutti i sensi, perché l'esterno resterà aggregato al Brasile senza prendere parte all'amichevole contro la Corea del Sud di scena domani ad Abu Dhabi.

Sarri rischia seriamente di non avere a disposizione uno dei pochi bianconeri senza una controfigura. In assenza di Alex Sandro, il tecnico è infatti costretto ad adattare sulla corsia mancina uno tra De Sciglio e Danilo. La sosta dà, anzi restituisce (Cristiano Ronaldo), la sosta toglie (Alex Sandro).

