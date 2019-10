Per l'Olimpia in Eurolega c'è l'esame Barcellona

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Scontro al vertice. L'Olimpia, archiviata la vittoria sul campo dell'Alba Berlino (81-78), domani ospita il fortissimo Barcellona (palla a due ore 20, diretta Eurosport Player) con l'obiettivo di continuare a volare in Eurolega. I biancorossi hanno vinto quattro delle prime cinque gare in Eurolega (quattro consecutive), confermando di avere le carte in regola per conquistare un posto nei playoff (obiettivo della società). Coach Messina, ritrovati i vari Gudaitis e Nedovic, chiederà molto a Rodriguez, nemico giurato dei bluagrana, considerato il suo passato al Real Madrid. La squadra allenata da Pesic è zeppa di fuoriclasse.

Da Mirotic (ben noto per il suo recente passato in Nba) a Tomic, passando per Kuric e Davies, tanto per citarne qualcuno. Ettore Messina ha ribadito, più volte, un concetto molto chiaro: «Un passo alla volta, dobbiamo continuare a lavorare in palestra». Contro il quotato Barcellona, un test importante per capire se la maturazione dell'AX è vicino al completamento.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

