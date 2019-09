Per l'Italia partenza ok: Portogallo battuto 3-0

MILANO - Buona e piuttosto rapida la prima per l'Italvolley maschile nell'esordio agli Europei organizzati da Francia, Slovenia, Belgio e Olanda, con la stessa mastodontica formula a 24 squadre della recente versione al femminile. Gli azzurri a Montpellier hanno superato 3-0 il Portogallo. Parziali 25-21, 25-10, 25-22, con la squadra del ct Gianlorenzo Blengini che ha avuto qualche patema solo nel terzo set. 18 i punti per il capitano Ivan Zaytsev. Stasera alle 20,45 l'Italia tornerà in campo per affrontare la Grecia, mentre domenica alle 14 ce la vedremo con la Romania.

Ma le sfide clou per piazzarsi il più in alto possibile nel girone eliminatorio transalpino (e assicurarsi così un cammino sulla carta più agevole dagli ottavi) saranno quelle di martedì con la Bulgaria e di mercoledì con la Francia. Giannelli e compagni possono lottare per un posto sul podio, dopo il bronzo già conquistato delle azzurre.(M.Sar.)

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

