Per il Piccolo una stagione da record

Ferruccio Gattuso

Crisi dei palcoscenici? Fuga dei giovani dal teatro? Non per il Piccolo, come recita la nota pubblicata dal prestigioso teatro milanese nel quale si rimarca come «la stagione 2018/2019 segna il risultato record di affluenza di pubblico dalla fondazione del Piccolo, con una percentuale sempre più alta di giovani sotto i 26 anni».

Una notizia che fa sorridere i milanesi e, c'è da scommetterci, anche il nuovo Consiglio di amministrazione nominato due giorni fa a Palazzo Marino: il consiglio generale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa ha infatti designato i nuovi membri, Marilena Adamo e Salvatore Carrubba per il Comune di Milano (quest'ultimo nominato Presidente della Fondazione), Angelo Crespi e Emanuela Carcano per la Regione Lombardia, Marco Accornero per la Camera di Commercio, Andrea Cardamone per il Mibac. Il Consiglio dei Revisori dei Conti comprende il Presidente Ruggero Conti (Mibac), i Revisori Effettivi Maurizio Lombardi (Comune di Milano) e Giacomo Previtali (Regione Lombardia). I due consigli rimarranno in carica per quattro anni, dunque fino al 16 luglio 2023.

Al di là della politica, la stagione appena trascorsa per il Piccolo è un oggettivo successo, confermato dai numeri: un picco negli abbonamenti (600 abbonati in più della stagione precedente, per un totale di quasi 23mila fino ad oggi), 285mila biglietti staccati, 45mila presenze in più (65% donne), metà del pubblico composto da under 26, con 437mila accessi al Chiostro del Teatro Grassi, cui vanno aggiunti centomila spettatori per eventi collaterali. Come a dire, specificano dal Piccolo, «che tutta la città di Amsterdam» si sia ritrovata in un questo angolo di città. La tendenza positiva, peraltro, si registra anche nei migliori teatri della città, tra cui Elfo Puccini e Franco Parenti. Molti giovani universitari vanno a teatro. Milano si conferma una città viva e curiosa dal punto di vista culturale.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

