Per il maxi rave party di Settala che il 25 e 26 maggio 2019 aveva richiamato oltre duemila persone è arrivata l'imputazione coatta e dunque l'ordine al pm di formulare la richiesta di processo per occupazione abusiva a carico di cinque partecipanti. Il raduno fu anche «un momento di propaganda organizzato dall'area della cosiddetta sinistra antagonista». Il capannone, che subì pure danneggiamenti «gravissimi», venne riempito di «scritte aggressive» contro Salvini e la polizia.

L'imputazione coatta la ha decisa il gip Guido Salvini che nel provvedimento sottolinea come nonostante l'individuazione dei carabinieri delle targhe di molti partecipanti, l'indagine è stata sostanzialmente abbandonata dagli inquirenti e si è conclusa con «l'identificazione di solo cinque giovani».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

