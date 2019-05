«Per il Giro punto ancora su Nibali»

Massimo Sarti

MILANO - Ieri successo di tappa del bresciano Damiano Cima a Santa Maria di Sala (Venezia). Da oggi si decide il Giro d'Italia, con Vincenzo Nibali secondo a 1'54 dalla maglia rosa, l'ecuadoregno Richard Carapaz.

Decisivi saranno gli arrivi in salita di San Martino di Castrozza e, domani, del Monte Avena. Nonché la cronometro conclusiva di domenica a Verona. «Saranno 17 chilometri con la salita delle Torricelle. È lo stesso circuito dei Mondiali, ma fatto al contrario».

Parola del veronese Damiano Cunego, che su quelle strade a lui care, 20 anni fa, vinse l'oro iridato tra gli juniores. «Non credo ci saranno grandi distacchi, ma chi vorrà la maglia rosa dovrà tener duro sino all'Arena. Io spero in Nibali». Per il Piccolo Principe è anche il 15° anniversario del Giro vinto nel 2004 a soli 22 anni, sorprendendo tutti. Soprattutto colui che a inizio corsa era il suo capitano, Gilberto Simoni. Domenica 23 giugno darà il nome e parteciperà alla Gran Fondo Internazionale «Gavia e Mortirolo - sorride Cunego - Ho bei ricordi ed è piacevole che li abbiano anche tanti appassionati. In quel 2004 vinsi la tappa con il Gavia e il Mortirolo fu prezioso per farmi arrivare a Milano in rosa».

Cunego ha smesso di correre tra i professionisti nel 2018 e ha cominciato una nuova vita: «Faccio il personal trainer, sono ambassador del made in Italy nel mondo e per questo lavoro tanto negli Stati Uniti ed in Giappone. Con il Paese del Sol Levante ho costruito un rapporto davvero speciale». Ha anche dato alle stampe un libro, con Tiziano Marino: «Purosangue - Il Piccolo Principe, un campione a pane e acqua».

