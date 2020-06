Per il futuro del Piccolo Teatro per cui si dovrà trovare un nuovo direttore dopo l'addio (anticipato al 31 luglio) di Sergio Escobar, «bisognerà trovare un equilibrio tra il consiglio, che deve dare un'indicazione, e i soci. È necessario che i soci si sentano tra di loro ed è una cosa che farò già da oggi». Lo ha spiegato ieri il sindaco Giuseppe Sala, parlando della futura direzione del teatro a margine dell'evento Salute Direzione Nord alla Fondazione Stelline. «Non è solo il Comune, bisogna sentire gli altri soci perché è chiaro che se ognuno di noi, io, il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, il governatore lombardo Attilio Fontana, partiamo facendoci i nostri nomi in testa diventa sbagliato», ha concluso.

I nomi che si fanno sul successore di Escobar, al timone del Piccolo d 22 anni, sono quelli di Carmelo Rifici, attuale direttore della scuola del Piccolo e direttore artistico di Luganoinscena, di Filippo Fonsatti, direttore del teatro Stabile di Torino (che era in lizza anche per la Sovrintendenza della Scala), Umberto Angelini, curatore artistico del teatro dell'Arte e Antonio Calbi, ex direttore del settore Spettacolo del Comune di Milano e ora sovrintendente dell'Inda di Siracusa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

