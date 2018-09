Per il Diavolo solo un ko negli ultimi 20 anni

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Negli ultimi 20 anni il Milan a Cagliari ha perso una volta sola e per giunta in una partita ininfluente: 2-1 per i sardi nell'ultima giornata del campionato 2016-17, con i rossoblù salvi e i rossoneri già certi dell'accesso ai preliminari di Europa League. Il precedente stop del Diavolo a Cagliari risale al 18 ottobre 1998: 1-0 al Sant'Elia, grazie ad una rete di De Patre. Ma, alla fine della stagione la squadra di Zaccheroni avrebbe vinto lo scudetto.Da allora 8 successi del Milan in Sardegna su 14 incontri. Qualche flash dal passato: il 17 ottobre 2004 decide un siluro dalla distanza di Pirlo, il 3 aprile 2010 equilibrio rotto (2-3) da un autogol del compianto Astori, il 6 gennaio 2011 Cassano inventa per il baby Strasser allo scadere, a premiare la compagine di Allegri destinata poi a conquistare l'ultimo tricolore non juventino. Gattuso ha già vinto in panchina alla Sardegna Arena, 1-2 lo scorso 21 gennaio, in rimonta, grazie a una doppietta di Kessie.