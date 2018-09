Per il Diavolo formato Europa League, scocca l'ora di Reina e Caldara

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Torna l'Europa League e il primo turnover. In Lussemburgo contro Dudelange Gattuso presenterà un altro Milan. Il primo grande cambio sarà tra i pali dove ci sarà l'esordio di Pepe Reina arrivato dal Napoli a parametro zero con la promessa forse di Fassone e Mirabelli di fare il numero uno del Diavolo dopo la cessione di Donnarumma. Ma così non è stato e ora deve accontentarsi di giocare in Europa e lottare perché si vada più avanti possibile.Davanti a lui, finalmente Caldara. Maglia da titolare probabilmente anche per Laxalt, Bakayoko, magari Bertolacci, e nel tridente d'attacco per lo spagnolo Castellejo. Non si può fare a meno, causa anche infortunio di Cutrone, di Gonzalo Higuain che ha Cagliari si è sbloccato e ora spera di non fermarsi più.(L.Ucc.)