Per gli innamorati è di rigore il bacio ad arte

Amore ad arte, a San Valentino si deve.

Tante le iniziative per la coppia che hanno come tema pittura e scultura. Oggi alla Pinacoteca torna l'iniziativa 1, 2, 3 baci a Brera: le coppie sono invitate a suggellare il proprio amore davanti al più celebre quadro del pittore milanese Francesco Hayez, e poi a postare la propria foto su Instagram.

Un San Valentino all'insegna del connubio tra arte e amore anche quello proposto da Gallerie d'Italia. In piazza Scala, l'iniziativa Del perduto amore, svela i backstage che si celano dietro le opere più suggestive della mostra Canova Thorvaldsen. Dalle 16 alle 18 (partenze ogni mezz'ora) i visitatori «saranno accompagnati in un viaggio che racconterà i retroscena dei capolavori che hanno rivoluzionato il mondo della scultura».

Altra iniziativa che coniuga arte e San Valentino è quella del Touring Club. Da oggi a domenica Aperti per voi. Speciale San Valentino. Visite guidate a siti, monumenti e musei in genere chiusi al pubblico: da Casa Verdi a Casa Museo Boschi, da San Maurizio a San Satiro a San Fedele. Non solo visita guidata: anche teatralizzazione e musica tra curiosità e aneddoti.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.touringclub.it/sanvalentino.

