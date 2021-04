Per Giovanni Galli, portiere del Milan dal 1986 al 1990, ma anche di Napoli, Fiorentina, Torino, Parma e della Nazionale, quest'anno la squadra rossonera sta facendo qualcosa di incredibile. E infondo lo sta facendo anche da prima, dal primo lockdown.

Il merito è tutto di Stefano Pioli?

«Ha portato equilibrio ed è stato bravo a mettere insieme diverse realtà di questo Milan. C'erano dei giocatori ancora di Galliani, alcuni di Fassone e Mirabelli, altri di Leonardo, poi di Boban ora di Maldini. Non era semplice. Ma ora tutti in società viaggiano nella stessa direzione e questo dà solidità a tutto il club».

In questa stagione ha mai creduto nello scudetto?

«L'Inter è la squadra più forte. E' un carro armato, ha struttura, fisicità e la rosa per diventare campione d'Italia. Chi è che può competere con loro? Invece il Milan ha spesso raschiato il barile per mettere insieme undici giocatori in campo...».

Il Milan ha però dimostrato che il progetto giovani può funzionare anche per le squadre di vertice.

«Vero, ma non devi sbagliare con i vecchi. Sono quelli che guidano, danno l'esempio in squadra, ti aiutano nei momenti difficili, danno equilibrio nei momenti di euforia. Poi vicino ci metti dei giovani bravi come quelli del Milan e il mix è fatto».

È un Milan che dovrà cambiare molto in vista della Champions League della prossima stagione?

«Un paio di titolari assolutamente. Però è importante la qualità morale del giocatore che si va a prendere; l'equilibrio dello spogliatoio è fondamentale. Sul mercato non bisogna solo scegliere il giocatore bravo, ma anche l'uomo di qualità».

C'è il pericolo che il bellissimo giocattolo Milan si possa rompere per colpa dei mancati rinnovi?

«Io credo che Paolo Maldini sotto l'aspetto tecnico, Gazidis sotto quello finanziario abbiano le idee molto chiare. Quando Ibra si dice pronto a rimanere, basta che lo chiami Paolo Maldini, per me è di fatto un'incoronazione per Paolo e per il club».

E Donnarumma?

«Sulla questione futuro nel Milan? A Gigio ho detto battendogli la mano sulla spalla: sai cosa lasci ma non sai cosa trovi'. Non avevo da dirgli altro. Lui mi ha sorriso. Credo abbia capito».

Ha capito che il suo futuro è al Milan, quindi?

«Se va da un'altra parte devo ricominciare da zero, un nuovo capitolo della sua vita, un nuovo percorso. Andrà tutto bene? Si adatterà? Non lo so. Comunque Donnnarumma è al Milan: quando l'anno prossimo giocherà la Champions League, lo farà con il secondo club più titolato al mondo. E poi al Milan è amato, il capitano del futuro. Non credo che un milione di euro in più o in meno possa essere così decisivo nel lasciare i rossoneri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

