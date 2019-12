Per Eros Ramazzotti è tempo di tornare al pubblico milanese. Il suo Vita ce n'è World Tour, dopo 15 date all'estero, è sbarcato a fine novembre ancora nel Belpaese e stasera è di scena al Forum. Il cantante romano, 56 anni, festeggia 35 anni di carriera e chiude una splendida annata celebrando il suo ultimo lavoro di studio Vita ce n'è (novembre 2018) uscito in cento Paesi sia in lingua italiana sia spagnola.

In scaletta le canzoni del nuovo album insieme con le hit storiche: da Vita ce n'è a Stella gemella, da Terra promessa a Dove c'è musica. E poi Quanto amore sei, I Belong to You, Adesso tu, L'aurora e Più bella cosa. Sul palco insieme a Eros, otto musicisti e due coristi.

Quello di stasera è il quinto concerto al Forum. Eros Ramazzotti è molto amato dal pubblico nostrano, essendo d'altra parte milanese anche lui d'adozione visto che ha scelto di vivere sotto l'ombra della Madonnina. Dopo lo stop di Natale, l'artista ripartirà per le tappe americane a fine gennaio. (P.Pas.)

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

