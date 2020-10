Per Conte si sono Real, Shakhtar e Gladbach Champions: si può

Alessio Agnelli

Manca solo Kanté a completare il puzzle, ma è subito grande Inter. Sicuramente in termini di score e di pericolosità offensiva, già on fire a giudicare dalle 9 reti rifilate a Fiorentina e Benevento nei primi due turni di campionato. Ma anche nell'accezione della profondità di rosa a disposizione di Conte, in versione extra-large e ricca di alternative di lusso per cambiare, o amministrare, in corso d'opera.

Con la Viola sono state le sostituzioni-top (Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan e Sanchez) a ribaltare il risultato e a regalare una preziosissima vittoria in rimonta. Contro i campani sono servite a consolidare (Lautaro, al secondo centro in due partite), e a gestire (Barella, Brozovic, Perisic ed Eriksen) gioco ed energie, dopo un primo tempo a tutto gas con Turbo-Hakimi, devastante (in 2 gare 1 gol e 2 assist) e decisivo con Lukaku e Sanchez, e in vista dell'impegno con la Lazio di domenica. Quindi, stessa musica anche all'Olimpico contro Immobile e compagni.

E chiaramente a ritmo di... turnover, un refrain (quasi) annunciato con 28 giocatori in rosa. In giornata dovrebbe esserci l'addio di Dalbert (in prestito oneroso a 2 milioni, con diritto di riscatto a 13), atteso da visite e firma con il Rennes.

Ma, già nelle prossime ore, Darmian sarà a Milano, per la stessa trafila con l'Inter (al Parma 2,5 milioni, 4 anni a 2 milionj per il giocatore), pareggiando l'uscita del brasiliano.

A snellire la rosa entro domani, potrebbe essere Nainggolan, vicinissimo al ritorno a Cagliari per 12 milioni complessivi (3 di prestito oneroso, 9 di riscatto obbligato). Ma in lista-partenti rimangono pure Joao Mario e Asamoah, forse Pinamonti (in prestito, con l'Inter pronta all'affondo per Gervinho in caso d'addio) e Skriniar, sempre in orbita Tottenham, a dispetto della titolarità a Benevento. Da Londra si vocifera di un'offerta in arrivo di 50 milioni, tra fisso (44 mln) e bonus, per lo slovacco.

Esattamente quanto costerebbe a Suning Kanté, il grande sogno di Conte e già oggetto di discussione con il Chelsea in un pacchetto con Alonso (in prestito). Dalle urne Uefa, intanto sorteggio benevolo per l'Inter. In terza fascia, i nerazzurri hanno pescato in prima e seconda Real Madrid e Shakhtar, a completare il girone il Gladbach.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA