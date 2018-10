Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per Calhanoglu due assist (più un palo al 93'), perché l'ex Bayer Leverkusen aveva innescato anche Higuain al 76' per il sigillo del sorpasso. Il Pipita ha così bagnato con il gol il rientro in campo, dopo aver saltato le sfide di campionato con Empoli e Sassuolo a causa di problemi muscolari. «Non è ancora al massimo, ma ha fatto una grandissima rete», ha spiegato Rino Gattuso.Soddisfatto di certo per la remuntada, non in pieno per la prestazione: «Possiamo interpretare meglio. Abbiamo sbagliato tanto in palleggio. Nel primo tempo siamo stati sotto ritmo, anche se abbiamo creato molto».Muro granitico del tecnico rossonero sulla suggestione Zlatan Ibrahimovic: «Io mi devo occupare di fare risultato con i giocatori che ho a disposizione».Ne ha parlato invece il direttore tecnico Leonardo, smentendo l'ipotesi dell'arrivo dello svedese a gennaio: «Oggi non esiste una possibilità. Ma quest'estate, quando siamo arrivati al Milan, non posso negare che ci abbiamo fatto più di un pensierino». Più o meno le stesse dichiarazioni fatte lo scorso luglio per Higuian. Poi Gonzalo è arrivato alla corte del Diavolo. Per Ibra staremo a vedere.riproduzione riservata ®