Per aver ucciso a coltellate William Lorini, l'ex socio con cui, nel maggio 2018, aveva litigato dopo aver trascorso insieme la serata, Marco Villa, 27 anni, è stato condannato in abbreviato a 30 anni di carcere, quasi il doppio della pena di 16 anni chiesta dal pm Sara Arduini.

Lo ha deciso il gup Tommaso Perna il quale non ha concesso all'imputato le attenuanti generiche. Come è emerso dall'indagine e dalla confessione dell'imputato, il delitto sarebbe nato dopo una lite in macchina tra i due giovani, che si erano incontrati solo quattro giorni prima di quella sera per fare insieme un intervento di ristrutturazione. Ancora poco chiaro il movente dell'omicidio, in quanto l'imputato avrebbe più volte cambiato versione, ma sembra che la discussione sia nata da un banale rimprovero della vittima alla compagna e convivente di Villa, che era alla guida dell'auto.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

