«Per anni sono stato ossessionato dalla necessità di far ridere la gente. La mia massima soddisfazione veniva da questo. Oggi, cerco un ponte tra quel Francesco e quello di oggi, che tra l'altro è maturato ed è diventato padre».

Basterebbero queste parole per spiegare perché Francesco Mandelli, ex veejay di Mtv, ex comico da cinepanettone e soprattutto ex star del fenomeno di culto de I Soliti Idioti, abbia deciso di calarsi in un monologo come Proproetà e Atto (esilio permanente), in scena al Teatro Leonardo. È la versione italiana della pièce di culto scritta dallo statunitense Will Eno, racconto di un outsider «senza dimora fisica e psicologica« che cerca di comprendere se stesso e il mondo circostante.

Per Francesco Mandelli una scommessa di quelle importanti: «So bene - spiega l'attore che il pubblico che mi conosce potrebbe restare spiazzato da questo spettacolo: la gente vorrebbe sempre la stessa cosa, fino a quando, però, si stanca e ti volta le spalle. Con questo monologo mi allontano dal successo: è un rischio calcolato perché un testo del genere ti dà certezze». Stanco della celebrità mainstream? «Oggi essere famoso non è figo conclude Mandelli Lo si può ottenere facilmente, con Internet e una buona idea. Oggi realmente figo è fare cose belle». (F.Gat.)

