Pep alla Juve: «È fatta» poi il City smentisce

TORINO - C'è sempre Sarri in pole per la panchina della Juve che verrà, in netto vantaggio su Pochettino e Simone Inzaghi. Con Sarri lascerebbe il Chelsea anche Higuain, il cui ritorno in bianconero è tutto da vedere. La convivenza tra il Pipita e Ronaldo è complessa, come già ai tempi comuni del Real Madrid. La Juve preferirebbe cederlo e affiancare a CR7 uno tra Mandzukic e Icardi.

Prosegue intanto la psicosi Guardiola, nonostante la smentita dell'avvocato Galassi, membro del Cda del Manchester City: «Pep alla Juve? Una enorme corbelleria, una notizia totalmente priva di fondamento. Lui vuole rimanere a Manchester. La questione è diventata ridicola. Io e il mio amico Nedved ci siamo fatti due risate». La Juve ha fatto sapere di «non voler commentare certi rumors». Le notizie (infondate) sull'imminente matrimonio tra Guardiola e la Signora hanno inizialmente fatto volare il titolo in Borsa, poi calato (a -0,24%) in seguito alle smentite. La Consob analizza l'operatività sul titolo: era successo anche l'anno scorso, quando uscirono le prime indiscrezioni su Ronaldo alla Juve.

Il giallo, o la commedia dell'assurdo, continua sui social. Le ultime perle? Guardiola ieri a Torino per giocare a golf, mentre era ad Abu Dhabi. Sua moglie che chiede alla FCA il noleggio a lungo termine di una Maserati. Pjanic che su Instagram inquadra una scritta Joseph e poi ammicca: no, non era per Pep ma per la sua compagna Josepha.

Intanto il City si muove per Cancelo, valutato circa 60 milioni. Tanti quanti ne vorrebbe il Psg per cedere Marquinhos alla Juve. C'è l'ok del difensore brasiliano, così come il forte interesse dei parigini per Pjanic. L'altro nome caldo per la retroguardia è quello di Demiral del Sassuolo, prenotato dai bianconeri per circa 15 milioni.

Oggi la Juve torna a lavorare alla Continassa. Domenica (alle 18), in casa della Samp, Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi e forse anche di Cancelo e Mandzukic, entrambi operati al setto nasale.

