Pentesilea nuda e cruda, tutta sudore, passione e realtà.Domenica il Teatro No'hma ospita Pentesilea. Allenamento per la battaglia finale, della drammaturga e regista teatrale siciliana Lina Prosa. Si parte dal mito di Pentesilea, regina delle Amazzoni che a Troia affrontò in battaglia Achille, e da lui fu uccisa. L'autrice toglie ogni gloria alla vicenda e la porta a una brutale contemporaneità in cui l'eroe e la regina delle Amazzoni vengono messi a nudo. Maddalena Crippa e Graziano Piazza (Achille), in un luogo spoglio (forse un manicomio), si preparano ciascuno alla battaglia, che non avverrà mai. Alla fine lei immagina di inghiottire il corpo di lui, che a sua volta pensa di far svanire nell'aria quello di lei.(P.Pas.)Il 27 maggio. No'hma. Via Orcagna 2, ingresso libero con prenotazione nohma.org