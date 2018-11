Pensionato trovato morto Il corpo come una mummia

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era disteso sul pavimento del bagno di casa di viale Ca' Granda.La faccia verso l'alto, la bocca spalancata, addosso un pigiama azzurro e i piedi scalzi. La pelle, ormai marrone era essiccata, come quella di una mummia.È stato trovato così il cadavere di uomo di 70 anni, un pensionato della Siemens che conduceva una vita molto isolata e che nel palazzo ricordano come una persona riservata e burbera. La sua casella della posta era stracolma di posta, la donna delle pulizie del condominio lo ha fatto presente per l'ennesima volta all'amministratore del condominio che ieri ha chiamato i carabinieri per controllare. Alle 12, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'abitazione chiusa dall'interno. Il corpo era in bagno, non c'erano segni evidenti di violenza e si esclude una ipotesi diversa dalla morte naturale. Nel palazzo hanno detto di non avere sue notizie dall'inizio dell'anno ma in casa sono stati trovati scontrini del supermercato risalenti alla fine di febbraio. L'idea che si sono fatti i militari è che sia morto all'inizio di marzo, l'assenza di famiglia e parenti stretti ha fatto il resto in questa storia di solitudine. I vicini hanno detto di non aver mai sentito la puzza provenire dall'abitazione, è possibile che sia dovuto ai termosifoni rimasti accesi durante il periodo invernale che hanno asciugato l'umidità e i liquidi prodotti dalla decomposizione.(S.Gar.)