Pensieri & parole

Altro che strenne di Natale. L'Aeroplanino viola non decollerà più. Vincenzo Montella, scherzando alla vigilia della sfida con la Roma, aveva detto: «Vorrei mangiare il panettone, che mi piace tanto, tra l'altro, qui a Firenze». Per lui è invece arrivato l'esonero dopo l'1-4 di venerdì sera al Franchi con la Roma. Beppe Iachini è in pole per la panchina viola. In attesa di un cenno da patron Rocco Commisso per il via libera dell'ex tecnico di Palermo, Udinese, Empoli e Sassuolo.

Ancora un ribaltone, l'ennesimo, in casa Genoa. Il 4-0 subìto nel sabato sera horror del Grifone a San Siro con l'Inter, è costato caro a Thiago Motta, cacciato da Preziosi. Che avrebbe individuato in Ballardini l'allenatore della salvezza-poker dei rossoblù all'ombra della Lanterna. Ma non è così semplice, perché il tecnico romagnolo vuole un incontro chiarificatore con il presidente, dopo le ultime incomprensioni del 2017.

In alternativa:l'arrivo di Diego Lopez o il ritorno di Aurelio Andreazzoli. Staremo a vedere.

E da sabato notte traballa pure la panca di Walter Mazzarri, contestato dai tifosi granata (con patron Cairo): qui si fa il nome di Davide Nicola, già accostato alla Fiorentina in precedenza. Buon Natale, ugualmente.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA