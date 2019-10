Pensieri & parole

Marco Zorzo

Ivan Gazidis, ad e direttore generale rossonero, l'ha detto in apertura di conferenza stampa: «Abbiamo dovuto salvare il Milan dal fallimento, ovvero dalla serie D, com'è avvenuto in altri club». Della serie: quanto ha pesato il passato per spiegare il presente e tutte le difficoltà annesse. Bene, ora che la situazione è fin troppo lampante, la parola adessopassa al campo. Basta chiacchiere, servono i fatti: gioco e punti, come ha messo subito in chiaro Stefano Pioli, nuovo allenatore del Diavolo, che spera di diventare un importante condottiero di questo Milan. Lo stesso allenatore ha detto che le critiche piovutegli addosso via social dal popolo rossonero non lo hanno minimante toccato.

Anzi, lui che è a digiuno del tutto dai social, come ha ammesso, sono solo di stimolo a fare bene. Già, perché fare peggio di così è un'impresa. La Champions resta l'obiettivo da centrare: quattro punti sono recuperabili. Anche per questo Milan?

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA