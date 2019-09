Pensieri & parole

Tra Antonio Conte e Marco Giampaolo c'è un abisso, al di là del 2-0 con il quale il Biscione ha sancito non solo la leadership all'ombra della Madonnina, ma ha confermato il primato in classifica: 12 punti in quattro gare.

L'Inter ha dominato il derby nella febbre dal sabato sera nerazzurra. Brozovic e Lukaku (terzo sigillo in quattro gare): proprio loro, che nell'intervallo della sfida con lo Slavia a San Siro martedì scorso, avevano dato vita a un diverbio piuttosto acceso, sono stati i giustizieri di un (povero) Diavolo.

Il pari deludente di Champions League è già andato in archivio. Insomma, se l'Inter decide di fare l'Inter, per gli altri sono dolori.

Il Milan? Piccolo piccolo. Si sono salvati, oltre al solito Donnarumma, i due nuovi Raffael Leao e Theo Hernandez. Il resto è una tristezza (pressoché) totale. A comnciare dai volti scurissimi di Paolo Madini e Boban che hanno lasciato San Siro senza proferire parola. Indispettiti da una prestazione che dire deludente e opaca, è dire poco. Marco Giampaolo già sulla graticola: quattro partite, due ko (meritati) e due vittorie (sofferte).

E sul tecnico milanista incombono già delle ombre, Spalletti su tutte. Toro e Viola diranno il futuro di Giampaolo.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

