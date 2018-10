Pensieri & parole

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Conte (la cui ombra su Milanello sembrava materializzarsi da un momento all'altro) e l'inferno possono attendere. Rino Gattuso si tiene stretta la panchina del Milan. Sbanca Reggio Emilia, mettendo ko il Sassuolo dell'ex De Zerbi che cercava la vittoria per il sorpasso al secondo posto in classifica.Che avrebbe significato forse il colpo mortale all'avventura di Ringhio alla guida del Diavolo. La prima vittoria in trasferta del tormentato avvio in A del Milan è un toccasana per Romagnoli & C, che di punti per strada ne hanno persi ben sette punti nelle prime cinque gare disputate (il recupero col Genoa a San Siro si giocherà mercoledì 31). Una vittoria, la seconda in campionato, per ripartire e trovare l'entusiasmo dei giorni migliori e per cominciare la scalata all'agognata zona Champions League, ora ridotta a quattro lunghezze.Dopo le delusioni con Cagliari, Atalanta ed Empoli, un segnale importante al campionato. L'Inter, sabato, l'aveva già dato, con il 2-0 al Cagliari e Spalletti aveva utilizzato tante seconde linee, a cominciare da Lautaro Martinez, a bersaglio. Ma per il condottiero da Certaldo non è ancora tempo per affidarsi alla coppia Icardi-Lautaro. Mah...riproduzione riservata ®