Pellegrini: «Stregato da Lautaro Martinez»

MILANO - «Il caso Icardi? Difficile vedere una via d'uscita. Mi spiace perdere uno così, che vede la porta come pochi altri. Ma una squadra va costruita su dei valori. Sono d'accordo con Beppe Marotta, che considero il numero uno». Sulla vicenda dell'attaccante argentino si è anche espresso, interpellato da Radio Sportiva, Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, predecessore di Massimo Moratti alla guida del club nerazzurro.

Altri tempi, come appare d'altri tempi questa considerazione sui rinnovi contrattuali: «I miei giocatori lo sanno. Durante il campionato non si parla di condizioni economiche. Se ne discute alla fine, durante la stagione si gioca.

Il 78enne imprenditore milanese ha avuto parole al miele per Lautaro Martinez: «Corre, lotta e segna. È uno da Inter, a me piace tantissimo». Complimenti corroborati da quanto successo domenica sera nel derby: «Avevo paura di vedere allo stadio l'Inter di Coppa. Invece la squadra è stata a tratti entusiasmante e ha meritato di vincere». (M.Sar.)

