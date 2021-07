Pellegrini: «Devo cambiare registro» Quadarella: «Sono pronta per la finale»

Marco Zorzo

D'accordo, su di lei, la Divina (e intramontabile) Pellegrini, tutti hanno Fede. Ma stavolta dovrà guadagnarsi la finale dei 200 oggi da una corsia di lato, partendo in posizione di rimonta. Perché stavolta la veneziana ha rischiato la clamorosa eliminazione in batteria.

Lei, d'altronde, è la prima a rendersene conto. Ma non demorde, la Pellegrini. Non è nel suo Dna. Anzi, è pronta a rilanciare la sfida, giunta alla sua quinta Olimpiade. Come sempre, alla soglia dei 33 anni che compirà il prossimo 5 agosto. Con una promessa: «Ci proverò fino all'ultimo metro...». Così su Instagram.

La campionessa olimpica di Pechino 2008 si è qualificata per la semifinale dei 200 stile libero ai Giochi di Tokyo con il 15° tempo e dovrà cambiare marcia oggi, quando tornerà in acqua per cercare l'approdo alla finale. «È stato molto faticoso da subito entrare in gara. Ero molto reallentata, ni sembrava di fare molta più fatica di quanta ne stessi facendo».

Un solo imperativo: «Bene così, ma domani (oggi, ndr) bisogna cambiare registro e lottare per una finale».

Eccoci a Simona Quadarella, l'altra azzurra attesissima qui in Giappone. Si è qualificata alla finale dei 1500 stile libero con il quarto tempo (eliminata l'altra azzurra Caramignoli). Simona (15'47''34) però è lontanissima dalla statunitense Erica Sullivan. Servirà un'impresa alla romana se vorrà conquistare l'oro.

Tuttavia Super Simo pensa positivo, visto che la vera gara sarà martedì notte. E sulla semifinale dice: «Una gara regolare, come avevamo concordato con Christian Minotti, l'acqua olimpica è buona e l'Olimpiade mi piace anche se è strana l'atmosfera qui». Con l'augurio che Simona la notte che verrà possa nuotare nell'oro. Chissà.

