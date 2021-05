Pellegrini, argento vivo nei 200 sl «La medaglia non era scontata»

Sono 15 giocatori ad aver tagliato il traguardo delle 500 presenze nella massima serie. In cima alla lista c'è Gigi Buffon con 657 gettoni, a ridosso del club dei cinquecentenari Fabio Quagliarella. Il capitano della Sampdoria, fermo a 499, domani sera a Marassi contro il Parma dovrebbe ufficialmente entrarne a far parte. Festeggiando pure il rinnovo del contratto fino al 2022 coi blucerchiati.

Bergomi, gli facciamo tanti auguri?

«Ma certamente, perché è un traguardo che merita. In primis per l'uomo: un ragazzo per bene, un esempio positivo e di grande spessore. Poi, pure per il calciatore: tecnicamente è fortissimo e può fare gol in tutti i modi».

A 38 anni e in uno sport diventato maledettamente atletico?

«Andando avanti con l'età perdi certamente in esplosività, ma non dimentichi mai come si segna. Che giochi da titolare o da subentrante, certe cose ce l'hai dentro».

Lei, invece, ne ha fatte 519 in serie A: qual è il segreto?

«Molto dipende da Madre Natura: se ti dà, o meno, un fisico soggetto a infortuni. Poi, certo, è necessario allenarsi bene, fare vita regolare e seguire un'alimentazione corretta. Tutti questi fattori, innegabilmente, portano un vantaggio. Ma non in senso assoluto: penso a Ronaldo il Fenomeno e a Cristiano Ronaldo. Il primo, anche a 20 anni, aveva problemi fisici mentre il portoghese è sempre stato integro».

Escludendo l'esordio e il commiato, qual è la partita che ricorda con maggior piacere?

«Un 4-0 alla Juventus: fu la mia prima volta nel ruolo di libero (novembre 1984, ndr). All'inizio ero molto preoccupato, alla fine però disputai una grande gara».

La Juventus, con la vittoria in Coppa Italia, salva la panchina di Pirlo?

«La conferma non la legherei a un risultato finale, ma al percorso avuto in questi mesi. Ad Andrea voglio un bene dell'anima e gli auguro una carriera straordinaria, tuttavia il campionato dei bianconeri è stato altalenante».

Chi andrà in Champions il prossimo anno?

«Il Milan ha fatto meglio fuori rispetto alle partite in casa, ma dovrà pur sempre vedersela con l'Atalanta. La Juventus va a Bologna e vediamo se proseguirà il trend delle ultime giornate. Credo, comunque, che tra le due i bianconeri siano i favoriti».

