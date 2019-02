Pedinati e catturati durante la rapina

Entrano in farmacia col volto nascosto dal cappuccio della felpa, una nera e l'altra bianca. Senza fretta, con movimenti pacati il primo estrae un taglierino e resta dietro un cliente, il complice gira il bancone e svuota la cassa. In pochi secondi sono fuori ma ad aspettarli ci sono tre carabinieri che li placcano e li ammanettano.

Era il 22 febbraio scorso, la farmacia era la Washington di via Etna, i militari stavano seguendo le tracce dei rapinatori che il 30 gennaio hanno commesso un altro colpo in una sala slot di via Nazionale dei Giovi a Bovisio Masciago (Monza-Brianza). In quell'occasione uno dei banditi è inciampato mentre impugnava il taglierino e si è ferito alla mano, lasciando su un vetro una chiara impronta insanguinata al momento di rialzarsi. È stata quella traccia a consentire agli investigatori di risalire al sospettato principale, ma è grazie alle intercettazioni e ai pedinamenti che è stato possibile bloccarlo all'uscita della farmacia. In manette un 26enne, un 45enne e un 46enne, che aveva il ruolo di palo ma non è riuscito ad avvertire in tempo i complici.

Durante la colluttazione un carabiniere ha riportato contusioni che sono state giudicate guaribili in 15 giorni. L'indagine prosegue per accertare se la banda abbia commesso altre rapine analoghe.(S.Gar.)

