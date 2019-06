Pd ok a Cremona il centrodestra conquista Rozzano

Ballottaggi amministrative in Lombardia: tiene il Pd, ma il centrodestra conquista tra provincia di Milano e Regione alcune roccaforti dei dem. A Cremona si è confermato il candidato del centrosinistra Gianluca Galimberti (candidato Pd e di altre 5 liste), che ha ottenuto il 55,94% rispetto all'avversario Salvatore Carlo Malvezzi, appoggiato tra gli altri anche dalla Lega, che si è fermato al 44,06%. A Cormano il centrodestra con il candidato Luigi Gianantonio Magistro ha battuto Tatiana Cocca, sostenuta da Pd e liste civiche. A Rozzano è caduta una delle roccaforti della sinistra nel sud Milano: Giovanni Ferretti De Luca, sostenuto da Forza Italia e Lega ha sconfitto Barbara Agogliati, con il 50,71 per cento dei voti contro il 49,29 per cento. A Paderno Dugnano ha vinto il centrosinistra con il sindaco Ezio Casati, battendo il centrodestra di Gianluca Bogani. Anche a Novate Milanese a vincere è il centrosinistra con Daniela Maldini con il 50,83 per cento dei voti. A San Zenone al Lambro la spunta, per una manciata di voti, la lista civica Il nostro Paese con Arianna Tronconi. (P.Pas.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

