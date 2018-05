Pazza Inter: è Champions!

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Clamoroso all'Olimpico. La disperazione di De Vrji in panchina della Lazio. Le lacrime di Ciro Immobile. La gioia immensa di Icardi e compagni che saltano davanti agli oltre 10mila tifosi nerazzurri che non ci credono. L'Inter sbanca l'Olimpico, con un incredibile 3-2 e timbra il passaporto per la Champions League.Ribaltato il risultato nel giro di tre minuti: sotto 2-1, agguanta il pari con Iacardi su rigore (fallo del futuro interista De Vrij dopo un rinvio da dimenticare di Strakosha) e la zuccata di Vecino, che trova la vena del gol solo in questo stadio. Ne aveva fatti due ai giallorossi in avvio di stagione, nell'1-3 di agosto. Ha segnato, di crapa, quello che ha deciso il campionato dell'Inter targata Spalletti, che giunge quarta, con gli stessi punti della Lazio (72, Roma terza a quota 74 grazie al successo in casa del Sassuolo: decide l'autorete di Pegolo sulla conclusione di Manolas), ma in virtù degli scontri diretti centra la qualificazione nell'Europa che conta a distanza di sei (lunghi) anni.E pensare che la notte romana sembrava portare un presagio avverso all'Inter. Sotto al 9' per l'autorete sfortunata (di faccia) del povero Perisic sulla conclusione di Marusic. Dopo che Icardi si divora il pari e Handanovic tiene a galla i nerazzurri, il portiere interista è pure fortunato sulla punizione di Milinkovic-Savic che coglie il palo. Il pari prima della mezz'ora, con la girata di D'Ambosio, sugli sviluppi di un angolo. E prima del riposo Felipe Anderson riporta avanti la Lazio, dopo il coast to coast con Lulic.Ripresa che ha dell'incredibile. La squadra di Inzaghi, finché ha fiato, gioca meglio. E poi Rocchi-show: a metà del secondo tempo prima concede il rigore all'Inter, poi lo toglie dopo aver consultato il Var.Ma al 78' non ha alcun dubbio sull'intervento di de Vrij su Maurito. Che da dischetto fa 2-2 e 100 reti in A con i nerazzurri. E poi la zuccata letale (per i laziali) di Vecino, che regala l'Europa dei grandi al gruppo Suning.A fine contesa capitan Inardi è raggiante: «Finalmente l'Inter in Champions: i miei gol sono serviti per qualcosa di importante. Abbiamo fatto fatica? Certamente, anche perché la Lazio è un avversario tosto e gioca bene. Ma è anche vero che noi eravamo consapevoli del nostro valore. Il mio fururo? Abbiamo ancora due mesi per parlarne. Sapete quanto l'Inter è importante per me...».riproduzione riservata ®