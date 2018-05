PAURA A SEDRIANO Auto nel laghetto: l'abitacolo è vuoto I sommozzatori

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PAURA A SEDRIANOAuto nel laghetto:l'abitacolo è vuotoI sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati impegnati a recuperare un'auto finita nel laghetto di via Cascina Alemagna a Sedriano, alle porte di Milano. A dare l'allarme è stato un passante che intorno a mezzogiorno ha notato il mezzo nell'acqua e ha subito chiamato i soccorsi: fortunatamente all'interno dell'auto non c'era nessuno.GESTO FOLLEPizza sui binari,lui blocca il metròLa pizza gli è scivolata sui binari della metro e lui non ha esitato a scendere sulla massicciata per recuperarla. È il gesto compiuto da un passeggero che alle 22,30 di lunedì ha causato il temporaneo blocco della linea. L'uomo, un 32enne cinese, si trovava nella stazione Duomo quando ha perso la presa e il cartone che conteneva la sua pizza è finito sui binari. È subito sceso a recuperare lo spuntino, ma l'addetto di stazione lo ha visto dalle telecamere ed ha azionato i dispositivi di emergenza togliendo tensione e bloccando la circolazione. La Polfer ha denunciato l'uomo per interruzione di pubblico servizio.ZONA INGANNIArmi e drogatrovate in cantinaTre pistole semiautomatiche con munizioni, due silenziatori artigianali e un chilo di hashish sono stati sequestrati dalla polizia negli scantinati di uno stabile in via Saint Bon 6, zona Inganni. Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti.