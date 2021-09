Patrick Kluivert è stato uno degli attaccanti più forti degli Anni 90 e Duemila. Classe 1976, ha giocato anche in serie A, con la maglia del Milan (stagione 1997-98, sei reti in 27 partite). L'ex punta olandese, vincitore della Champions League 1994-95 con l'Ajax (ai danni proprio del Diavolo) si è soffermato su tanti temi caldi e, in particolare, sul Milan di Pioli, con le prospettive rossonere.

Al Milan è arrivato un attaccante di qualità come Giroud. Un numero nove vero come lo era lei. Cosa ne pensa?

«Mi piace, ma chiariamo: Giroud viene dopo Ibrahimovic».

Anche a 40 anni, crede che Ibrahimovic possa fare la differenza?

«Anche alla sua età penso che Ibra sia il più forte di tutti. Ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Nonostante l'età non giovanissima, resta uno che fa la differenza in campo. È davvero il più forte di tutti. Comunque, al Milan ci sono anche altri giocatori giovani che possono far bene».

Che campionato italiano ci aspetta?

«Credo che ci sarà tanta battaglia. Ci sono tante squadre che possono stare in alto. Sono state giocate solo due partite ma si vede che ci sono tante candidate per provare a vincere il titolo».

La Juventus ha perso un giocatore come Cristiano Ronaldo.

«Perdita importante, tanto quanto quella che ha visto Messi lasciare il Barcellona».

Cosa ne pensa dell'acquisto di Dumfries da parte dell'Inter?

«Un buon acquisto. Dumfries ha giocato una grande stagione al PSV. Può fare molto bene, esattamente come sta facendo con la Nazionale olandese. Chiaro, non è mai facile quando cambi campionato e nazione. Ci vorrà un periodo di adattamento e, quindi, un po' di pazienza. C'è anche Koopmeiners (Atalanta, ndr) che è un bravo centrocampista. Importante che abbiano il tempo di adattarsi».

Lei è stato un grande attaccante. Cosa le piacerebbe fare in futuro?

«Mi piacerebbe poter allenare sempre con mggiore costanza. Chissà, magari proprio in Italia. Vedremo cosa accadrà prossimamente».

