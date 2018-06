Pastore: «Roma, sono qui per tornare grande»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Sono felice di essere tornato in Italia, in una grande squadra». Javier Pastore è atterrato sul pianeta di un'ambiziosissima Roma, che lo ha preso dal Psg per 24,7 milioni di euro, con contratto sino al 30 giugno 2013. «Non potevo competere con Neymar a Parigi. Ora voglio giocare, sentirmi protagonista e vincere», ha aggiunto il fantasista argentino, ex Palermo. Entusiasta il ds Monchi: «Pastore è forse il giocatore con maggiore qualità che abbia mai preso». Intanto è l'ottavo di questa campagna acquisti giallorossa più che sontuosa. Il nono è atteso oggi nella Capitale: si tratta di William Bianda, difensore centrale francese classe 2000, proveniente dal Lens.La Corte Sportiva d'appello, intanto, ha respinto il ricorso del Palermo ed ha confermato l'omologazione del 2-0 con cui il Frosinone vinse allo Stirpe la finale di ritorno dei play-off di B, ottenendo la promozione in una Serie A, ora completa definitivamente.E Sinisa Mihajlovic rischia il posto allo Sporting Lisbona, nonostante il triennale appena firmato. Con, però, il presidente Bruno de Carvalho, rimosso dal club lusitana. Il nuovo numero uno del club sarà eletto l'8 settembre, ma nel frattempo la società cercherà di concordare con l'ex di Milan e Toro una buonuscita.