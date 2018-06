Pastore oggi a Roma: tutto vero Colley alla Samp: «Sarò il tuo leader»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Javier Pastore a un passo dal ritorno in Italia, a 7 anni dall'addio al Palermo per andare al Psg. L'Inter lo aveva cercato nei mesi scorsi, ma a mettere a segno il colpo è adesso la Roma. Oggi, nel giorno del suo 29° compleanno il fantasista è atteso nella Capitale. Il Flaco, reduce da tre stagioni nelle quali il suo utilizzo è drasticamente diminuito, firmerà con i giallorossi un quadriennale con opzione da 4 milioni a stagione compresi bonus, stipendio meno ricco rispetto a quello percepito in terra transalpina (6 milioni più bonus). Al club parigino andranno 24 milioni di euro, un in momento in cui il Psg stesso ha esigenza di incassare entro il 30 giugno per allontanare le sanzioni del Fair Play Finanziario dell'Uefa. La Samp ha ufficializzato l'acquisto dal Genk del difensore Omar Colley, che si è presentato senza troppe timidezze: «A me piace fare il leader di una squadra».Infine, il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Palermo, omologando il 2-0 con cui sabato il Frosinone ha ottenuto la promozione in A. I ciociari dovranno però giocare le prime due partite in A a porte chiuse. per lancio di oggetti e di palloni nel tentativo di interrompere il gioco e per l'invasione dopo la rete di Ciano.