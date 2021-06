Passione e voglia di riconquistare il calcio italiano, lui che da Special One, nel nostro Belpaese, ha vinto tutto con l'Inter di Moratti. «Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori nella Nazionale azzurra. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e a Bryan Cristante che arriva dalla panchina». Parole di Josè Mourinho da Londra, parlando di Euro2020. «L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me - ha proseguito il tecnico portoghese -. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Dopo la Germania, li vedo a Wembley, in finale».

Lo Special One ha anche bacchettato Deschamps per l'eliminazione della sua Francia dagli Europei. «Ha sbagliato. Prima di un possibile supplementare non si può cambiare Griezmann all'89'. Alla fine ci vai, li giochi e ti tiri la zappa sui piedi perché lo hai sostituito all'ultimo minuto. Questo gli servirà come esperienza».

Intanto, nel weekend che arriva, venerdì prossimo probabilmente, lo Special One è atteso nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso (Stefano Rapetti, ex Torino, sarà il preparatore atletico scelto dal portoghese); poi, il 6 luglio, raduno a Trigoria con la prima rosa a disposizione in stagione.

(M.Lob.)

