Passeggeri per ore nel treno ko La Procura accende un faro

Dalle 18 alle 23 martedì chiusi nel treno regionale Milano-Piacenza 10899 delle 17.51 per Piacenza, rimasto bloccato alle porte di Tavazzano con Villavesco (Lodi) per un guasto elettrico improvviso. Impossibile far scendere i viaggiatori dato che il fermo non è avvenuto in stazione. Da subito, i pendolari hanno iniziato a chiamare le forze dell'ordine e, inizialmente, sembrava che la soluzione del guasto fosse vicina. Invece l'attesa si è allungata e a bordo è aumentato il nervosismo per mancanza di luce e di aria condizionata, come spiegano le forze dell'ordine che sono rimaste, per ore, a presidiare l'area. Il guasto è stato aggiustato intorno alle 23. Trenord si è scusata con i pendolari. La Procura di Lodi sta acquisendo informazioni e valuterà eventuali ipotesi di reato, anche alla luce dell'emergenza pandemica in corso.

