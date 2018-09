Passaggio con stupro

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSi sono conosciuti in un locale in zona Corvetto. I modi gentili di lui hanno convinto la 32enne marocchina ad accettare il passaggio. Le aveva detto di essere un tassista abusivo e, in effetti, prima di riportarla a casa ha accompagnato altri due nordafricani in cambio di 10 euro. Appena sono rimasti soli in auto, però, dell'uomo gentile e premuroso non è rimasta traccia. Mohamed Aissaoui, marocchino, clandestino di 30 anni, si è trasformato in uno stupratore. Il 20 settembre ha incrociato la giovane donna in un locale frequentato da africani. Lei si è fidata di Aissaoui, che durante la serata l'aveva corteggiata senza mai essere sopra le righe. L'incubo è iniziato quando l'ultimo passeggero è sceso dall'Alfa Romeo nera dell'uomo. Il marocchino ha preso un coltello e puntandoglielo contro l'ha costretta a seguirlo fino a un appartamento in via XXV Aprile, a Corsico. «Mi ha detto adesso vieni con me - ha raccontato ai carabinieri - Appena entrata altri due uomini sono usciti. Poi ha chiuso a chiave la porta e mi ha detto stai zitta o ti uccido!». Alla donna ha preso il cellulare per evitare chiamate d'aiuto. Appena lei ha accennato una reazione ma è stata colpita al volto e afferrata al collo. I vicini hanno poi confermato ai carabinieri di aver udito distintamente le sue urla. Mi ha spogliata con la forza, lasciandomi nuda nonostante cercassi di calmarlo, ha continuato tra le lacrime.Infine la violenza. Erano entrati alle 4, alle 8 la donna è stata chiusa a chiave in bagno e il suo aggressore è uscito dalla casa al piano terra. Grazie alla posizione la vittima è riuscita a scappare dalla finestra e a chiedere aiuto. Un'ora dopo i militari hanno trovato il marocchino per strada, nell'interrogatorio davanti al gip ha detto di aver avuto un rapporto sessuale a pagamento proposto dalla donna e poi di aver solo litigato con lei.