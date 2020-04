Pasquetta, multe a 576 furbetti

Sono state 9.148 le persone controllate nel giorno di Pasquetta a Milano e provincia e 576 sono state sanzionate in base al decreto coronavirus. Stando ai dati della Prefettura, non vi sono state persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 1659 e uno il gestore denunciato.

A Pasquetta al Parco Nord la polizia ha controllato tre persone, due ragazzi e una ragazza, che passeggiavano in gruppo, richiedendo loro le autocertificazioni. Dei tre, italiani, di età compresa tra i 24 e i 34 anni, due sono stati sanzionati e uno indagato per oltraggio a pubblico ufficiale perché non voleva consegnare i documenti in mano ai poliziotti.

Mercoledì 15 Aprile 2020

