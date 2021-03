Pasqua di restrizioni causa Covid, l'Idroscalo è diventato off limits a picnic e grigliate.

Dopo il divieto di espatrio in molte regioni del Sud, tanti milanesi e lombardi che hanno seconda casa in Liguria erano speranzosi di trascorrere qualche giorno al mare. E invece lunedì sera la doccia fredda. Il governatore ligure Giovanni Toti ha chiuso le frontiere. E allora il pensiero di molti era stato di farsi magari una giornata nel mare dei milanesi, ovvero l'Idroscalo. Porte chiuse anche in questo caso. Proprio per scongiurare possibili assembramenti è di ieri la decisione della Città metropolitana di Milano di chiudere il Parco Idroscalo per il 3, 4 e 5 aprile. Resteranno quindi sprangati i cancelli dell'area considerata il luogo più vicino per sentirsi in un clima balneare. «La decisione - spiega la Città metropolitana - è stata presa al fine di evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le festività pasquali, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia». Il Parco

Idroscalo riaprirà regolarmente martedì 6 aprile. (S.Rom.)

