PARTITA FANTASMA

La gara fantasma dura 45', giusto il tempo per i giocatori della Lazio di scherzare un po' sul terreno dell'Olimpico, tra balletti improvvisati e Cataldi che fa il cameraman. Manca solo il Torino, non propriamente un fattore di secondo piano: i granata infatti sono stati fermati su disposizione dell'Asl del capoluogo piemontese e per questo non si sono presentati a Roma.

Motivo per cui, 45' dopo le 18,30 (orario previsto per la gara), l'arbitro Piccinini di Forlì non ha potuto far altro che dichiarare conclusa una partita mai iniziata, nell'ennesima giornata di balletti politico-sportivi con il Covid sullo sfondo. Il giudice sportivo potrebbe solo decretare il rinvio della gara alla luce di quanto comunicato dall'Asl di Torino e l'oggettiva impossibilità dei granata di presentarsi a Roma. Per la Lega di A è 3-0 a tavolimo, ma la Figc frena. Venerdì la decisione. Vedremo.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

