PARTITA CHIUSA

L'ipotesi era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Palazzo Marino ha disposto l'annullamento della tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli Oh Bej Oh Bej', che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre intorno al Castello Sforzesco.

La causa è ovviamente il Covid: il decreto del governo per contenere la pandemia è in vigore fino al 3 dicembre e «l'evoluzione dello stato epidemiologico in atto non consente di prevedere se tali misure saranno ulteriormente prorogate» è la nota del Comune. «La fiera è un'iniziativa commerciale di particolare complessità che contempla la presenza di oltre 400 operatori: la complessità dell'evento richiede l'adozione di adeguate misure organizzative per tempo». E quello che manca è proprio il fattore tempo.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 05:01

