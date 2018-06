Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Partirà lunedì a Palazzo Marino la consultazione pubblica promossa dal Comune per chiedere alla cittadinanza se è favorevole al progetto di riapertura dei Navigli. Per un mese e mezzo i cittadini potranno esprimere il proprio parere sul documento di fattibilità, che sarà reso disponibile in una versione semplificata e comprensibile. Dall'11 giugno sarà online anche un sito internet dedicato e nel cortile d'onore di Palazzo Marino sarà allestita una mostra con i rendering, con la possibilità di consultare il progetto nella sua interezza.La consultazione, che prenderà il via lunedì con un evento a cui parteciperà anche il sindaco Giuseppe Sala, sarà divisa in quattro fasi. Dopo l'attivazione del sito e la distribuzione della versione cartacea dei materiali si passerà alla fase di coinvolgimento diretto di cittadini, commercianti, comitati, attraverso incontri pubblici e sopralluoghi nelle zone interessate dal progetto. La terza fase si concentrerà sulla raccolta dei contributi, l'ultima all'analisi dei risultati ottenuti. «L'obiettivo è raccogliere osservazioni di qualità per definire al meglio il progetto» ha commentato l'assessore comunale alla Partecipazione Lorenzo Lipparini.