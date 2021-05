Partì da solo e deragliò dopo pochi chilometri. Sono 13 gli indagati tra dirigenti e tecnici Trenord, tra cui l'ad Marco Piuri, nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento del regionale fantasma che il 19 agosto percorse alcuni chilometri senza guida per poi deragliare a Carnate (Monza e Brianza).

I nuovi indagati per disastro ferroviario colposo, oltre a macchinista e capotreno, servono per «accertamenti irripetibili», dopo una proroga di indagini di tre mesi. Lo ha confermato il capo della Procura di Monza Claudio Gittardi. Il fascicolo di inchiesta del pm Michele Trianni si è così ampliato coinvolgendo tutta la catena di manutenzione quale atto dovuto. Una perizia parziale avrebbe infatti evidenziato una possibile anomalia dell'impianto frenante, ha precisato il procuratore, è necessario ricreare le medesime condizioni e riportare la locomotiva sui binari per accertare l'accaduto.

